Про які обставини отримувач житлової субсидії має повідомляти Пенсійний фонд

Отримувач субсидії протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення допомоги, зобов’язаний поінформувати про це орган ПФУ.

Пенсійний фонд України нагадав отримувачам субсидій, про які обставини вони повинні повідомляти ПФУ.

Так, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган Пенсійного фонду України.

Такими обставинами є:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї членів домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

перебування за кордоном особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа);

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень (варто зазначити, що ці операції сумуються, тобто йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень протягом 12 місяців);

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

відкриття депозитного банківського рахунку на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів).

У ПФУ додали, що отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні.

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