О каких обстоятельствах получатель жилищной субсидии должен уведомлять Пенсионный фонд

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение помощи, обязан проинформировать об этом орган ПФУ.

Пенсионный фонд Украины напомнил получателям субсидий, о каких обстоятельствах они должны уведомлять ПФУ.

Так, гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Такими обстоятельствами являются:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи членов домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения совладельцев многоквартирного дома;

пребывания за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

совершение одноразовой покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, а также приобретение или приобретение права собственности на имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (следует отметить, что эти операции суммируются, то есть речь не об одноразовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев);

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи; страховых выплат на медицинскую и социальную помощь; наследства в виде недвижимого; имущества или основной его части;

открытие депозитного банковского счета на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (дома), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения в ных источников доходов).

В ПФУ добавили, что получатели субсидий на территориях административно-территориальных единиц Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города должны обязаны проинформировать о пребывании члена домохозяйства, который находится за границей более 60 дней, в течение месяца после прекращения (отмены) военного положения в Украине.

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