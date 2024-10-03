На Черниговщине россияне атаковали грузовик, который вез людям сжиженный газ — баллоны сдетонировали, есть погибшие

Предварительно известно о трех погибших, среди них 6-летняя девочка.

Фото: Нацполиция

Россияне атаковали приграничья Корюковского района Черниговщины. Оккупанты попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По сообщению Нацполиции, три человека погибли – водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены – из них двое детей в возрасте 13 и 4 года.

«Всех госпитализировали. В помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. Двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Состояние тяжелое», — рассказал Чаус.

Также в результате взрыва загорелись жилые дома.

На месте происшествия работают все профильные службы. Полицейские оказывают необходимую помощь пострадавшим, фиксируют последствия атаки против мирного населения в рамках расследования уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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