На Чернігівщині росіяни атакували вантажівку, яка везла людям скраплений газ — балони здетонували, є загиблі

Попередньо відомо про трьох загиблих, серед них 6-річна дівчинка.

Фото: Нацполіція

Росіяни атакували прикордоння Корюківського району Чернігівщини. Окупанти поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За повідомленням Нацполіції, троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 роки.

«Усіх госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий», — розповів Чаус.

Також внаслідок вибуху загорілися житлові будинки.

На місці події працюють всі профільні служби. Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки проти мирного населення у рамках розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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