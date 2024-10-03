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Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко: На Заході росія «пропагує» мир, але готується до продовження війни — так діяли нацисти перед Другою світовою

16:46, 3 жовтня 2024
За словами Коваленка, насправді рф розраховує на продовження війни — нарощує виробництво КАБ, дронів, збільшує воєнний бюджет, а також набирає додатково 180 тисяч людей до армії.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко: На Заході росія «пропагує» мир, але готується до продовження війни — так діяли нацисти перед Другою світовою
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Зараз росія витрачає значні ресурси на просування своєї кампанії «мир» на заході. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

Він додав, що дії рф схожі на дії нацистів перед початком Другої світової війни.

Так, росія надсилає своїх лобістів до Європи, а також активно фінансує медіа та окремих експертів й політичних діячів, щоб створити відповідний інформаційний фон на Заході про нібито готовність до «миру», вказав Андрій Коваленко.

«Окрім цього, російські сітки активно поширюють відповідні наративи в країнах Глобального Півдня. Мета інформаційного шуму - створити обставини, за яких підтримка України буде ставитися під сумнів, і віра в готовність путіна домовлятися зростатиме», - додав керівник ЦПД РНБО.

За його словами, насправді країна-агресор розраховує на продовження війни, у зв'язку з чим нарощує виробництво керованих авіаційних бомб (КАБ), дронів, збільшує воєнний бюджет, а також набирає додатково 180 тисяч людей до армії.

«Є ілюзія, яку вони створюють, а є реальні наміри, які ховаються за воєнною промисловістю. Приблизно так само діяли нацисти в 1938-39 роках», - підкреслив Коваленко.

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