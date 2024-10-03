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Єврокомісія подає на Угорщину до суду через суперечливий закон про «захист суверенітету»

16:35, 3 жовтня 2024
Брюссель вважає, що угорський закон порушує широкий спектр основних прав Євросоюзу.
Єврокомісія подає на Угорщину до суду через суперечливий закон про «захист суверенітету»
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Європейська комісія подає до суду на Угорщину через закон про «національній суверенітет», який, як вважає комісія, порушує право Євросоюзу.

Угорський закон створює Офіс захисту суверенітету, завданням якого є розслідування конкретних видів діяльності, що, як стверджується, здійснюються в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи і можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини.

Європейська комісія в лютому 2024 року надіслала в Будапешт лист з офіційним повідомленням про свої занепокоєння, а в травні визнала відповідь Угорщини незадовільною та надіслала обґрунтований висновок, в якому повторила скарги щодо порушення цим законом законодавства ЄС.

Угорщина заявила, що закон про «захист суверенітету» не порушує права ЄС, і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими.

Після ретельної оцінки відповіді угорської влади, комісія вважає, що більшість виявлених скарг залишаються без відповіді.

Скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС:

  • права на повагу до приватного і сімейного життя,
  • свободи вираження поглядів та інформації,
  • свободи об'єднань,
  • права на адвокатську таємницю,
  • презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.

ЄК вважає, що закон порушує кілька фундаментальних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС про захист даних.

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