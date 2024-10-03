Єврокомісія подає на Угорщину до суду через суперечливий закон про «захист суверенітету»

Брюссель вважає, що угорський закон порушує широкий спектр основних прав Євросоюзу.

Європейська комісія подає до суду на Угорщину через закон про «національній суверенітет», який, як вважає комісія, порушує право Євросоюзу.

Угорський закон створює Офіс захисту суверенітету, завданням якого є розслідування конкретних видів діяльності, що, як стверджується, здійснюються в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи і можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини.

Європейська комісія в лютому 2024 року надіслала в Будапешт лист з офіційним повідомленням про свої занепокоєння, а в травні визнала відповідь Угорщини незадовільною та надіслала обґрунтований висновок, в якому повторила скарги щодо порушення цим законом законодавства ЄС.

Угорщина заявила, що закон про «захист суверенітету» не порушує права ЄС, і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими.

Після ретельної оцінки відповіді угорської влади, комісія вважає, що більшість виявлених скарг залишаються без відповіді.

Скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС:

права на повагу до приватного і сімейного життя,

свободи вираження поглядів та інформації,

свободи об'єднань,

права на адвокатську таємницю,

презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.

ЄК вважає, що закон порушує кілька фундаментальних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС про захист даних.

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