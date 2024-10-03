Еврокомиссия подает в Венгрию в суд через противоречивый закон о «защите суверенитета»

Европейская комиссия подает в суд в Венгрию через закон о «национальном суверенитете», который, как считает комиссия, нарушает право Евросоюза.
Венгерский закон создает офис защиты суверенитета, задачей которого является расследование конкретных видов деятельности, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица и могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.
Европейская комиссия в феврале 2024 года направила в Будапешт письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах, а в мае признала ответ Венгрии неудовлетворительным и направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.
Венгрия заявила, что закон о «защите суверенитета» не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.
После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.
Жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС:
ЕК считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.
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