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Еврокомиссия подает в Венгрию в суд через противоречивый закон о «защите суверенитета»

16:35, 3 октября 2024
Брюссель считает, что венгерский закон нарушает широкий спектр основных прав Евросоюза.
Еврокомиссия подает в Венгрию в суд через противоречивый закон о «защите суверенитета»
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Европейская комиссия подает в суд в Венгрию через закон о «национальном суверенитете», который, как считает комиссия, нарушает право Евросоюза.

Венгерский закон создает офис защиты суверенитета, задачей которого является расследование конкретных видов деятельности, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица и могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

Европейская комиссия в феврале 2024 года направила в Будапешт письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах, а в мае признала ответ Венгрии неудовлетворительным и направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

Венгрия заявила, что закон о «защите суверенитета» не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС:

  • права на уважение к частной и семейной жизни,
  • свободы выражения мнений и информации,
  • свободы объединений,
  • права на адвокатскую тайну,
  • презумпции невиновности, что предполагает право не свидетельствовать против себя.

ЕК считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

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