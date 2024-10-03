Еврокомиссия подает в Венгрию в суд через противоречивый закон о «защите суверенитета»

Брюссель считает, что венгерский закон нарушает широкий спектр основных прав Евросоюза.

Европейская комиссия подает в суд в Венгрию через закон о «национальном суверенитете», который, как считает комиссия, нарушает право Евросоюза.

Венгерский закон создает офис защиты суверенитета, задачей которого является расследование конкретных видов деятельности, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица и могут нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии.

Европейская комиссия в феврале 2024 года направила в Будапешт письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах, а в мае признала ответ Венгрии неудовлетворительным и направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

Венгрия заявила, что закон о «защите суверенитета» не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС:

права на уважение к частной и семейной жизни,

свободы выражения мнений и информации,

свободы объединений,

права на адвокатскую тайну,

презумпции невиновности, что предполагает право не свидетельствовать против себя.

ЕК считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

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