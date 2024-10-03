Нардеп Андрей Клочко предстанет перед судом — подозревается в незаконном обогащении на 11 млн грн

Дело о незаконном обогащении депутата Андрея Клочко передали в суд.

Фото: itvua.tv

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины в незаконном обогащении на 11 млн. грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

В ведомстве не называют фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о народном депутате от «Слуги Народа» Андрее Клочко.

Как установило следствие, в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

«Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и наличными средствами составила 11 млн грн», – отметили в НАБУ.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

«Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме», - добавили в НАБУ.

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