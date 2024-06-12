Незаконне збагачення на 11 млн грн: НАБУ і САП завершили розслідування щодо нардепа Андрія Клочка

За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Фото: lb.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідувати справу за підозрою народного депутата у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Про це повідомили у пресслужбах органів.

Там не вказують прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про нардепа від фракції «Слуги народу» Андрія Клочка.

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата, який підозрюється у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як повідомлялося, у 2020-2021 роках нардеп набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Мова йде про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

За інформацією, щоб приховати наявність цього майна, депутат оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Раніше ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень.

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