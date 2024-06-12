Практика судів
  1. В Україні

Бізнес зможе забронювати від мобілізації до 100% своїх працівників, — член Комітету з нацбезпеки Федієнко

17:50, 12 червня 2024
Підприємства можуть дозволити бронювання від 50% до 100% своїх працівників, проте є умова.
Бізнес зможе забронювати від мобілізації до 100% своїх працівників, — член Комітету з нацбезпеки Федієнко
Фото: Олександр Федієнко \ facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів деталі нового законопроєкту щодо економічного бронювання, який дозволить підприємствам забезпечити бронювання від 50% до 100% своїх працівників.

«Працівники тих підприємств, які можуть визначити себе важливо критичним підприємством. Наприклад, що вони надають послуги там оборонним галузям, військовим формуванням, то ці підприємці можуть забронювати від 50 до  100% своїх військовозобов’язаних», – розповів Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників. Верховна Рада 24 квітня прийняла за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроекти 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та 11332, які стосуються економічного бронювання. Зокрема законопроект 11332 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

Довідка ЛКК для підтвердження догляду для певної категорії осіб тепер не потрібна.

Омбудсмен Дмитро Лубінець: Дії, які мали місце в Одеському ТЦК дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець спрямував листи до ДБР, ВСП, Нацполу та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одеському ТЦК.

Чи може суд встановлювати факт здійснення постійного догляду за родичами для вирішення питання відстрочки чи звільнення з військової служби – відповідь Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи може чоловік для отримання відстрочки чи звільнення з військової служби звернутися до суду за встановленням факту постійного догляду за родичами.

Голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич: перед тим, як оголошувати про пакет озброєння треба звертати увагу, коли воно буде у нас

По деяких видах озброєння затримка з постачанням була понад місяць, по інших – 2-3 місяці, що сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції – голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва