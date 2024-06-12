Бізнес зможе забронювати від мобілізації до 100% своїх працівників, — член Комітету з нацбезпеки Федієнко

Підприємства можуть дозволити бронювання від 50% до 100% своїх працівників, проте є умова.

Фото: Олександр Федієнко \ facebook

Народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів деталі нового законопроєкту щодо економічного бронювання, який дозволить підприємствам забезпечити бронювання від 50% до 100% своїх працівників.

«Працівники тих підприємств, які можуть визначити себе важливо критичним підприємством. Наприклад, що вони надають послуги там оборонним галузям, військовим формуванням, то ці підприємці можуть забронювати від 50 до 100% своїх військовозобов’язаних», – розповів Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників. Верховна Рада 24 квітня прийняла за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді 11 червня зареєстрували законопроекти 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» та 11332, які стосуються економічного бронювання. Зокрема законопроект 11332 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України «щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних».

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