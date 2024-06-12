Бизнес сможет забронировать от мобилизации до 100% своих работников, — член Комитета по нацбезопасности Федиенко

Предприятия могут позволить бронирование от 50% до 100% своих работников, однако есть условие.

Фото: Александр Федиенко \ facebook

Народный депутат Украины, представитель фракции «Слуга народа», член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал детали нового законопроекта по экономическому бронированию, который позволит предприятиям обеспечить бронирование от 50% до 100% своих работников.

«Работники тех предприятий, которые могут определить себя важно критическим предприятием. Например, что они предоставляют услуги там оборонным отраслям, военным формированиям, то эти предприниматели могут забронировать от 50 до 100% своих военнообязанных», - рассказал Федиенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты будут рекомендовать Кабмину предоставить предприятиям из «клуба белого бизнеса» возможность бронировать до 25% работников. Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет удовлетворять таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали законопроекты 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и 11332, которые касаются экономического бронирования. В частности, законопроект 11332 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

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