Военный сбор в 20 тысяч за работника – в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об экономическом бронировании

Верховная Рада рассмотрит законопроекты об экономическом бронировании.

Как сообщалось ранее, от идеи экономического бронирования пока отказались. Однако в последнем интервью ВВС председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич заявил, что «все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт». По его словам, «экономическое бронирование в каком-то виде точно будет». Когда именно – он не уточнил.

Ранее о возможности введения экономического бронирования заявлял глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев. Он отмечал, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» – это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

Активно поддерживает идею экономического бронирования председатель Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Так, в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали законопроекты 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» и 11332, касающиеся экономического бронирования. В частности, законопроект 11332 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Инициатором законопроектов выступает председатель Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Тексты законопроектов по состоянию на 12 часов 12 июня, по традиции, не опубликованы.

Впрочем, как отметил сам Наталуха, «в скором времени мы подадим два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс грн,

также смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП».

«В пятницу мы вместе с коллегами зарегистрировали проект Закона №11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики».

Он должен помочь преодолевать те вызовы, которые возникли у украинских производителей из-за полномасштабного вторжения.

Годами украинская промышленность жила без собственного закона. Как сирота опрокидывалась между министерствами, забыта и неинтересна никому. В новом законе «О промышленной политике» будет исчерпывающий список инструментов и механизмов, по которым государство сможет поддерживать украинского производителя:

Наконец-то будет определяться перечень стратегических отраслей промышленности Украины.

Создается Государственный фонд развития промышленности, который будет предоставлять ссуды, гранты и другую помощь перспективным проектам.

Вводится система специальных инновационных и инвестиционных контрактов между Кабинетом министров Украины и инвесторами.

Для критических технологий вводится программа софинансирования проектов на льготных условиях.

Но это еще не всё.

В условиях войны экономика – это оружие.

Мы можем бороться за свою свободу только до тех пор, пока у нас есть для этого ресурсы.

Это очень простая формула, озвученная Президентом Зеленским: «либо работаешь, либо воюешь».

В это время работа любого бизнеса зависит от прогнозируемости, и первый вопрос, который беспокоит большинство производителей сегодня – это сможет ли он сохранить для себя критических работников?

Поэтому в законе мы заложили концепцию «экономического бронирования», которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов.

Как она будет работать?

Каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать.

Уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.

Бронирование распространяется на каждое предприятие, которое нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год.

Процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 «об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных».

Эти законопроекты — результаты полугодовой работы огромной команды людей, которая неустанно 24/7 проводила консультации, моделировала разные сценарии и вела диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом.

В скором времени мы представим два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс грн,

также смешанную модель – 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

Да, это амбициозный шаг, но именно он способен обеспечить непрерывную и прогнозируемую работу наших предприятий», - отметил Дмитрий Наталуха.

Автор: Наталья Мамченко

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