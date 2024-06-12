Украина получит 240 млн евро от Норвегии на ПВО

Средства пойдут на усиление защиты воздушного пространства Украины.

Источник фото: Forsvarsdep

Норвежское правительство предоставит Украине 240 млн евро для закупки средств противовоздушной обороны, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в соцсети Х.

«Норвегия выделит €240 млн на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине еще 100 ракет ПВО Patriot по инициативе Дании, Нидерландов и Норвегии. Норвегия внесет в эту инициативу €125 млн», - говорится в сообщении.

Эти средства будут использованы для усиления защиты воздушного пространства Украины.

Напомним, Байден одобрил передачу Украине одной системы Patriot.

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