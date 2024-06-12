Україна отримає 240 млн євро від Норвегії на ППО

Кошти підуть на посилення захисту повітряного простору України.

Джерело фото: Forsvarsdep

Норвезький уряд надасть Україні 240 млн євро для закупівлі засобів протиповітряної оборони, про це повідомило Міністерство оборони Норвегії у соцмережі Х.

«Норвегія виділить €240 млн на протиповітряну оборону України. Сьогодні Німеччина оголосила, що поставить Україні ще 100 ракет ППО Patriot за ініціативою Данії, Нідерландів і Норвегії. Норвегія внесе в цю ініціативу €125 млн», - йдеться в повідомленні.

Ці кошти будуть використані для посилення захисту повітряного простору України.

Нагадаємо, Байден схвалив передачу Україні одної системи Patriot.

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