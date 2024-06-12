Шукатимемо баланс, щоб «не ділили на бідних і багатих», – Завітневич запевнив, що економічне бронювання буде

Але у якому форматі ця ідея буде втілена – поки що невідомо.

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Ідея економічного бронювання точно буде запроваджена в Україні. Але у якому форматі – поки що невідомо.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп «Слуги народу» Олександр Завітневич в інтерв’ю «BBC».

На питання, чи буде економічне бронювання, він народний депутат зазначив, що «в якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде».

Завітневич зауважив, що суспільство розкололося щодо цього питання.

«Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт», - прокоментував він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Федір Веніславський відповів, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що зможе дати відповідь на запитання чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації лише після того, як побаче конкретний механізм реалізації.

За словами спікера парламенту, доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», - сказав він

Зазначимо, що у свою чергу Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» — це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

Також Гетманцев зазначив, що оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання.

Водночас народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що за бронювання співробітників від мобілізації має відповідати роботодавець, а шлях через постанови «морально та технічно застарів».

«Є рішення, про яке ви всі давно знаєте. Воно доволі просте. За бронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібним забронювати — за того сплачує 20 000 гривень воєнного збору на місяць», - написав Голова економічного комітету Ради.

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

«Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда», - зазначив він.

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