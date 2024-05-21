На економічне бронювання зможуть претендувати роботодавці, які платять працівникам «білу» зарплату не менше середньої по галузі

Правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 24 квітня прийняла за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Якщо підприємець відповідатиме таким критеріям, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Нагадаємо, що свої підписи під законопроектом щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства 11084 поставили народні депутати Данило Гетманцев, Максим Бужанський, Сергій Іонушас, Галина Третьякова та інші.

«Варто визнати, що наразі асиметричні фінансові відносини в парадигмі «cops and robbers» вичерпали себе, адже в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати і сплачувати податки, потребує від держави партнерського підходу у нашій спільній боротьбі проти зовнішнього агресора», - підкреслюють автори.

Наразі законопроект готується до другого читання. І якраз до другого читання в ньому можуть з’явитися правила економічного бронювання. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Обозревателю».

«Скажу ще те, що раніше не звучало. Ми розглядаємо можливість до другого читання включити для членів Клубу білого бізнесу право на бронювання співробітників» - зазначив він.

До Клубу можуть потрапити маленькі, середні та великі підприємства, які відповідають трьом критеріям:

мають податкове навантаження не менше, ніж у середньому по галузі;

мають зарплату не менше середньої по галузі в регіоні

не мають податкових правопорушень (податкового боргу).

«Для тих, хто не є членами Клубу білого бізнесу, взагалі нічого не змінюється. Але тих, кого дратують умови для членів Клубу білого бізнесу, маю пропозицію: виконуйте умови та ставайте членом Клубу. Жодного маневру для податкової, кого визнавати членом Клубу, а кого ні, немає» - додав він.

Данило Гетманцев пояснив, що не йдеться про те, що бізнес має сплатити абсолютну суму податку в бюджет і для когось це непосильна цифра. «Ні, йдеться про співвідношення обороту та сплачених податків. Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то не важливо, у тебе за рік оборот 1 млн грн чи 100 млн грн, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі, то цей критерій вже виконали» - підкреслив він.

Детальніше про те, у яких підприємців є шанс потрапити до «клубу» «Судово-юридична газета» писала раніше у матеріалі «Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу».

Автор: Наталя Мамченко

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