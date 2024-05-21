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На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

17:17, 21 мая 2024
Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.
На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет соответствовать таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Напомним, что свои подписи под законопроектом об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства 11 084 поставили народные депутаты Даниил Гетманцев, Максим Бужанский, Сергей Ионушас, Галина Третьякова и другие.

«Следует признать, что в настоящее время асимметричные финансовые отношения в парадигме cops and robbers исчерпали себя, ведь в условиях военного состояния добросовестный бизнес, который продолжает работать и платить налоги, требует от государства партнерского подхода в нашей совместной борьбе против внешнего агрессора», - подчеркивают авторы.

В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. И как раз до второго чтения могут появиться правила экономического бронирования. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Обозревателю».

«Скажу еще, что раньше не звучало. Мы рассматриваем возможность ко второму чтению включить для членов Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников», - отметил он.

В Клуб могут попасть маленькие, средние и крупные предприятия, отвечающие трем критериям:

  • имеют налоговую нагрузку не меньше, чем в среднем по отрасли;
  • имеют зарплату не менее средней по отрасли в регионе
  • не имеют налоговых правонарушений (налогового долга).

«Для тех, кто не является членами Клуба белого бизнеса вообще ничего не меняется. Но тех, кого раздражают условия для членов Клуба белого бизнеса, есть предложение: выполняйте условия и становитесь членом Клуба. Никакого маневра для налоговой, кого признавать членом Клуба, а кого нет, не будет», - добавил он.

Даниил Гетманцев объяснил, что речь не идет о том, что бизнес должен уплатить абсолютную сумму налога в бюджет и для кого-то это непосильная цифра. «Нет, речь идет о соотношении оборота и уплаченных налогов. Если у тебя налоговая нагрузка 5% от оборота, то не важно, у тебя за год оборот 1 млн грн. или 100 млн грн., это все равно будет нагрузка в 5%. И если твоя налоговая нагрузка соответствует среднему в отрасли, то этот критерий уже выполнили», - подчеркнул он.

Детальнее о том, у каких предпринимателей есть шанс попасть в «клуб» «Судебно-юридическая газета» писала ранее в материале «Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса».

Автор: Наталя Мамченко 

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На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

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