На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 24 апреля приняла за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет соответствовать таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Напомним, что свои подписи под законопроектом об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства 11 084 поставили народные депутаты Даниил Гетманцев, Максим Бужанский, Сергей Ионушас, Галина Третьякова и другие.

«Следует признать, что в настоящее время асимметричные финансовые отношения в парадигме cops and robbers исчерпали себя, ведь в условиях военного состояния добросовестный бизнес, который продолжает работать и платить налоги, требует от государства партнерского подхода в нашей совместной борьбе против внешнего агрессора», - подчеркивают авторы.

В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. И как раз до второго чтения могут появиться правила экономического бронирования. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Обозревателю».

«Скажу еще, что раньше не звучало. Мы рассматриваем возможность ко второму чтению включить для членов Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников», - отметил он.

В Клуб могут попасть маленькие, средние и крупные предприятия, отвечающие трем критериям:

имеют налоговую нагрузку не меньше, чем в среднем по отрасли;

имеют зарплату не менее средней по отрасли в регионе

не имеют налоговых правонарушений (налогового долга).

«Для тех, кто не является членами Клуба белого бизнеса вообще ничего не меняется. Но тех, кого раздражают условия для членов Клуба белого бизнеса, есть предложение: выполняйте условия и становитесь членом Клуба. Никакого маневра для налоговой, кого признавать членом Клуба, а кого нет, не будет», - добавил он.

Даниил Гетманцев объяснил, что речь не идет о том, что бизнес должен уплатить абсолютную сумму налога в бюджет и для кого-то это непосильная цифра. «Нет, речь идет о соотношении оборота и уплаченных налогов. Если у тебя налоговая нагрузка 5% от оборота, то не важно, у тебя за год оборот 1 млн грн. или 100 млн грн., это все равно будет нагрузка в 5%. И если твоя налоговая нагрузка соответствует среднему в отрасли, то этот критерий уже выполнили», - подчеркнул он.

Детальнее о том, у каких предпринимателей есть шанс попасть в «клуб» «Судебно-юридическая газета» писала ранее в материале «Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса».

Автор: Наталя Мамченко

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