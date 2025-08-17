В отеле на Аляске в принтере нашли документы Госдепа о саммите Трампа и Путина – NPR

В бумагах — расписание встреч, контакты правительственных должностных лиц, план обеда и даже подарок Путину.

Источник фото: NPR

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В бизнес-центре отеля Captain Cook в Анкоридже обнаружили документы с пометками Госдепартамента США, раскрывающие детали саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 15 августа. Документы оставили в одном из общественных принтеров отеля. Об этом пишет Национальное общественное радио (NPR) США.

Восьмистраничный пакет, который, предположительно, случайно оставили сотрудники американской делегации, содержал точное расписание встреч, номера телефонов госслужащих, список участников и даже план обеда. В частности, указывалось, что Трамп планировал подарить Путину статуэтку американского орла.

В документах также была схема рассадки за столом. В частности, Трамп должен был сидеть напротив Путина, рядом с ключевыми членами своей администрации, а главу Кремля сопровождали министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Юрий Ушаков.

Хотя обед во время саммита в итоге отменили, бумаги свидетельствовали, что планировалось три блюда: салат, филе-миньон с палтусом и крем-брюле на десерт.

В Белом доме эти документы назвали «меню обеда» и отрицали какое-либо нарушение безопасности. В то же время эксперты по национальной безопасности отмечают, что случай свидетельствует о серьезной небрежности при подготовке к переговорам.

Это уже не первый инцидент с утечкой чувствительной информации. Ранее в этом году журналиста добавили в закрытый чат о военных и безопасностных операциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.