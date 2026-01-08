  1. Судебная практика
Житель Хмельницкого, который делал предложение с помощью боевой гранаты, получил 3 года лишения свободы — подробности

20:35, 8 января 2026
Хмельницкий апелляционный суд признал, что боевая граната в гражданской жизни может быть использована только для преступных действий и не смягчил приговор.
Житель Хмельницкого, который делал предложение с помощью боевой гранаты, получил 3 года лишения свободы — подробности
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор 34-летнему жителю Хмельницкого, которого местный суд признал виновным в приобретении и хранении боеприпаса без предусмотренного законом разрешения и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Как установил суд, 1 июля 2025 года в спальне квартиры в г. Хмельницком мужчина достал из тумбочки ручную боевую гранату, передал ее сожительнице и выдернул предохранительное кольцо, приведя в боевую готовность. Женщина не удержала ее в руке – граната упала рядом и взорвалась.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции обвиняемый объяснил свои действия намерением «эффектно сделать предложение» девушке.

Приговор обжаловал защитник: просил освободить обвиняемого от отбывания назначенного наказания. По мнению адвоката, суд первой инстанции не в полной мере учел признание вины, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления, отсутствие причиненного вреда, а также заключение органа пробации о возможности исправления обвиняемого без изоляции от общества.

Апелляционный суд обратил внимание, что подсудимый привел в боевое состояние ручную боевую гранату, которая предназначена для поражения живой силы противника и имеет значительную поражающую способность. Незаконное обращение с таким боеприпасом представляет значительно большую общественную опасность по сравнению с другими видами боеприпасов или огнестрельного оружия. По своему характеру такая граната в условиях гражданской жизни может быть использована только для преступных действий.

Коллегия судей отметила, что суд первой инстанции учел все обстоятельства, на которые ссылался апеллянт, и именно они стали основанием для назначения обвиняемому минимального наказания в пределах санкции инкриминируемого ему преступления.

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционную жалобу защитника обвиняемого без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменений.

С текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/24742/25 можно ознакомиться в ЕДРСР.

