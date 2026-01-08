В супермаркете Киева мужчина напугал посетителей муляжом автомата — фото

Полицейские выяснили, что автомат является муляжом, но в отношении мужчины составили административный протокол.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности 46-летнего мужчину, который ходил по супермаркету с муляжом автомата и пугал посетителей и персонал. Об этом сообщили в полиции столицы.

Сообщение об инциденте поступило в Днепровское управление полиции от администраторки магазина. По ее словам, один из покупателей передвигался по торговому залу с автоматом на плече и не реагировал на замечания охраны.

Правоохранители впоследствии установили, что предмет, который был при мужчине, является муляжом, хотя он всерьез напугал посетителей и персонал.

Полицейские изъяли макет оружия и составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Административные материалы направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.