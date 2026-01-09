Касание в переполненном вагоне не всегда является домогательством: суд оценил инцидент в киевском метро

Суд подчеркнул, что не каждое физическое прикосновение в публичном пространстве автоматически является сексуальным домогательством в понимании закона, даже если оно является неприятным или нежелательным для лица.

Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении мужчины, которого полиция пыталась привлечь к ответственности за домогательства в вагоне метро.

Суд пришел к выводу, что касание ягодиц в переполненном вагоне во время движения поезда, даже при условии доказанности самого факта прикосновения, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 173-7 КУпАП.

Ключевыми стали условия события, поведение потерпевшей и отсутствие надлежащих доказательств умысла и создания запугивающей либо унизительной среды.

Обстоятельства дела №757/45505/25-п

Печерский районный суд города Киева рассмотрел материалы, направленные Управлением полиции в метрополитене ГУНП в городе Киеве, относительно привлечения гражданина к административной ответственности по части первой статьи 173-7 КУпАП (сексуальное домогательство).

По версии полиции, 22 августа 2025 года в 09:05 в вагоне электропоезда на перегоне между станциями «Выдубичи — Зверинецкая» Киевского метрополитена мужчина умышленно касался ладонью ягодиц пассажирки, чем якобы совершил унизительные действия невербального характера и создал для нее запугивающую ситуацию.

Защита настаивала на закрытии производства в связи с отсутствием события и состава правонарушения. Адвокат обращал внимание на непоследовательность поведения потерпевшей, отсутствие немедленной реакции на событие, а также на специфику условий в переполненном вагоне метро, где физический контакт между пассажирами возможен без умысла.

Потерпевшая в объяснениях указывала, что почувствовала прикосновение, обернулась и увидела незнакомого мужчину, после чего продолжила разговор с подругой. О происшествии она сразу никому не сообщила, повторное прикосновение также не стало основанием для обращения к пассажирам либо работникам метрополитена. Сообщение на линию «102» поступило лишь через несколько часов после события. Подруга подтвердила сам факт прикосновения, однако иных активных действий со стороны потерпевшей не происходило.

Оценка суда

Суд напомнил, что административная ответственность возможна лишь при условии доказанности события правонарушения, состава и вины лица, подтвержденных надлежащими и допустимыми доказательствами. При этом все сомнения относительно вины толкуются в пользу лица, привлекаемого к ответственности.

Анализируя обстоятельства дела, суд пришел к нескольким принципиальным выводам:

условия совершения инкриминируемых действий — толпа пассажиров в вагоне метро во время движения поезда — не исключают возможности случайного физического контакта;

даже при условии доказанности факта прикосновения отсутствуют доказательства умысла, направленного на унижение достоинства либо создание запугивающей или враждебной среды;

поведение потерпевшей — отсутствие немедленной реакции, обращения за помощью или сообщения работникам полиции на станции — не свидетельствует о пребывании в состоянии страха за собственную безопасность;

материалы дела не содержат совокупности доказательств, которые бы убедительно подтверждали состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 173-7 КУпАП.

Суд отдельно подчеркнул, что не каждое физическое прикосновение в публичном пространстве автоматически является сексуальным домогательством в понимании закона, даже если оно является неприятным или нежелательным для лица.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд закрыл производство на основании пункта 1 части первой статьи 247 КУпАП — в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

