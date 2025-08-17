У готелі на Алясці у принтері знайшли документи Держдепу щодо саміту Трампа і Путіна – NPR

У паперах — розклад зустрічей, контакти урядовців, план обіду та навіть подарунок Путіну.

У бізнес-центрі готелю Captain Cook в Анкориджі виявили документи з позначками Держдепартаменту США, що розкривають деталі саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, який відбувся 15 серпня. Документи залишили в одному з громадських принтерів готелю. Про це пише Національне громадське радіо (NPR) США

Восьмисторінковий пакет, який, імовірно, випадково залишили співробітники американської делегації, містив точний розклад зустрічей, номери телефонів урядових працівників, список учасників і навіть план обіду. Серед іншого зазначалося, що Трамп планував подарувати Путіну статуетку американського орла.

У документах також містилася схема розсадки за столом. Зокрема, Трамп мав сидіти навпроти Путіна, поруч із ключовими членами своєї адміністрації, а очільника Кремля супроводжували міністр закордонних справ Сергій Лавров і радник Юрій Ушаков.

Хоча обід під час саміту зрештою скасували, папери свідчили, що планувалося три страви: салат, філе-міньйон із галабутом та крем-брюле на десерт.

У Білому домі ці документи назвали «меню обіду» та заперечили будь-яке порушення безпеки. Водночас експерти з національної безпеки наголошують, що випадок свідчить про серйозну недбалість під час підготовки до переговорів.

Це вже не перший інцидент із витоком чутливої інформації. Раніше цього року журналіста додали до закритого чату про військові та безпекові операції.

