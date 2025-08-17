Мерц, Макрон и Стармер 17 августа определят, кто поедет в США на встречу Трампа с Зеленским, — Bild

Европейские лидеры решат, присоединиться ли к встрече Трампа и Зеленского в США.

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, а также выразил готовность принять во время переговоров ведущих европейских политиков. Как сообщает Bild со ссылкой на правительственные источники, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон 17 августа согласуют общую позицию и решат, кто именно из них отправится в США.

Впрочем, для этого необходимо официальное приглашение из Вашингтона. По данным Bild, Трамп предложил Зеленскому взять с собой европейских партнеров, однако формальных приглашений от США пока нет. Европейские лидеры, по информации издания, хотят избежать превращения события в чисто символическую акцию.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована после переговоров американского президента с Владимиром Путиным, которые состоялись 15 августа на Аляске. Белый дом заявил о «значительных достижениях», однако что имеется в виду — неизвестно.

Канцлер Мерц заявил, что видит в итогах саммита на Аляске позитивный сигнал. «Этот саммит может стать шагом к миру в Украине, если будут сделаны правильные действия», — сказал он в интервью RTL/ntv.

Как указывает Bild, несмотря на предыдущие сообщения, в настоящее время нет прямого приглашения от Дональда Трампа для Фридриха Мерца. По данным The New York Times, оно адресовано в целом ведущим европейским политикам.

