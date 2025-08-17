Практика судів
Мерц, Макрон і Стармер 17 серпня визначать, хто поїде до США на зустріч Трампа із Зеленським, — Bild

10:42, 17 серпня 2025
Європейські лідери вирішать, чи приєднатися до зустрічі Трампа і Зеленського в США.
Мерц, Макрон і Стармер 17 серпня визначать, хто поїде до США на зустріч Трампа із Зеленським, — Bild
Президент США Дональд Трамп запросив Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, а також висловив готовність прийняти під час переговорів провідних європейських політиків. Як повідомляє Bild із посиланням на урядові джерела, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кейр Стармер та президент Франції Еммануель Макрон 17 серпня узгодять спільну позицію і вирішать, хто саме з них вирушить до США.

Утім, для цього необхідне офіційне запрошення з Вашингтона. За даними Bild, Трамп запропонував Зеленському взяти з собою європейських партнерів, проте формальних запрошень від США поки немає. Європейські лідери, за інформацією видання, хочуть уникнути перетворення події на символічний, а не практичний захід.

Зустріч Трампа і Зеленського запланована після переговорів американського президента з Володимиром Путіним, що відбулися 15 серпня на Алясці. Білий дім заявив про «значні досягнення», однак що мається наувазі – невідомо.

Канцлер Мерц заявив, що вбачає у підсумках саміту на Алясці позитивний сигнал. «Цей саміт може стати кроком до миру в Україні, якщо будуть зроблені правильні дії», — сказав він в інтерв’ю RTL/ntv.

Як вказує Bild, попри попередні повідомлення, наразі немає прямого запрошення від Дональда Трампа для Фрідріха Мерца. За даними The New York Times, воно адресоване загалом провідним європейським політикам.

Раніше ми писали, що Європа направляє «групу підтримки» до США на зустріч Зеленського і Трампа – Politico.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

