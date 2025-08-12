«Копипаста» из старого отмененного приговора не предусмотрена УПК как способ исследования судом доказательств — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в УПК нет такого способа исследования судом доказательств, как импорт содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста из текста предыдущего, ранее отмененного приговора, и их отражение в тексте нового приговора.

В УПК не предусмотрено использование судом такого способа исследования доказательств, как импорт из текста ранее отмененного приговора суда содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов, специалистов и их отражение в тексте нового приговора при отсутствии непосредственного исследования доказательств. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 22 мая 2025 года по делу №208/2264/15-к.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали лицо невиновным по ч. 2 ст. 286 УК и оправдали его на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с недоказанностью того, что в его деянии есть состав этого уголовного правонарушения. В кассационных жалобах представитель потерпевших и прокурор указывают на нарушение судами требований ст. 23 УПК и безосновательную ссылку в судебных решениях на показания свидетелей и экспертов, которые были исследованы с нарушением требований процессуального закона, а также не были исследованы судом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что уголовный процессуальный закон не содержит никакого основания для использования такого способа исследования доказательств, как импорт из текста предыдущего, ранее отмененного приговора местного суда содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста и их отражение в тексте нового приговора при отсутствии непосредственного исследования доказательств, а также исследования протоколов допроса свидетелей на досудебном расследовании и отражения в приговоре объяснений, предоставленных следователю во время допроса, как показаний в судебном заседании.

Следовательно, в контексте предписаний ст. 86 УПК указанными доказательствами недопустимо обосновывать какие-либо выводы суда, кроме выводов о недопустимости в уголовном производстве таких доказательств.

Как усматривается из материалов уголовного производства, суд первой инстанции в приговоре воспроизвел показания свидетелей, экспертов и специалиста, которые были, очевидно, предоставлены ими во время предыдущего судебного разбирательства и отражены в приговоре 2022 года, который был отменен определением апелляционного суда 2023 года с назначением нового рассмотрения в суде первой инстанции из-за имеющихся противоречий в выводах местного суда, невыясненных и надлежащим образом не проверенных обстоятельств уголовного производства, ненадлежащей оценки доказательств по делу.

Таким образом, во время нового рассмотрения эксперты непосредственно не были допрошены в судебном заседании и их показания во время предыдущего судебного разбирательства также не были исследованы.

Местный суд безосновательно прибег к анализу и оценке показаний тех свидетелей и экспертов, которые непосредственно не воспринимал ни во время непосредственного допроса в судебном заседании, ни вследствие воспроизведения с соответствующих технических носителей информации их показаний, предоставленных во время предыдущего судебного разбирательства.

Местный суд, к тому же, не привел конкретных оснований, которые соответствуют предписаниям уголовного процессуального закона, для исследования во время судебного разбирательства не показаний свидетелей, как это определено в статьях 23, 95, 352 УПК, а протоколов допроса свидетелей, составленных во время досудебного расследования.

Коллегия судей КУС обращает внимание, что само по себе предостережение в приговоре местного суда о том, что доказательства по делу анализируются судом с учетом как их непосредственного исследования, так и их исследования предыдущим составом суда, что зафиксировано на технических носителях записей судебных заседаний, поскольку в этом деле, по прошествии почти 10 лет со дня ДТП, допросить непосредственно новым составом суда всех свидетелей и экспертов оказалось невозможным, не может быть основанием для такого порядка исследования доказательств, как применен местным судом в этом производстве.

Осуществление судебного разбирательства вопреки требованиям статей 23, 94, 95, 352, 356 УПК не позволяет считать вынесенный приговор законным и обоснованным, поскольку фактически примененный порядок исследования доказательств противоречит тому, который установлен в уголовном процессуальном законе.

Автор: Наталя Мамченко

