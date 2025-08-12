«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

У КПК не передбачено використання судом такого способу дослідження доказів, як імпорт із тексту раніше скасованого вироку суду змістової складової показань свідків, експертів, спеціалістів та їх відображення в тексті нового вироку за відсутності безпосереднього дослідження доказів. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 22 травня 2025 року по справі №208/2264/15-к.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали особу невинуватою за ч. 2 ст. 286 КК та виправдали її на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК у зв’язку з недоведеністю, що в її діянні є склад цього кримінального правопорушення. У касаційних скаргах представник потерпілих та прокурор вказують на порушення судами вимог ст. 23 КПК та безпідставне посилання у судових рішеннях на показання свідків і експертів, досліджені із порушенням вимог процесуального закону, а також не досліджені судом.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що кримінальний процесуальний закон не містить жодного підґрунтя до використання такого способу дослідження доказів, як імпорт із тексту попереднього, раніше скасованого вироку місцевого суду змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку за відсутності безпосереднього дослідження доказів, а також дослідження протоколів допиту свідків на досудовому розслідуванні і відображення у вироку пояснень, наданих слідчому під час допиту, як показань в судовому засіданні.

Отже, в контексті приписів ст. 86 КПК вказаними доказами неприпустимо обґрунтовувати будь-які висновки суду, крім висновків про недопустимість в кримінальному провадженні таких доказів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, суд першої інстанції у вироку відтворив показання свідків, експертів та спеціаліста, які були, очевидно, надані ними під час попереднього судового розгляду та відображені у вироку 2022 року, який було скасовано ухвалою апеляційного суду 2023 року із призначенням нового розгляду в суді першої інстанції через наявні суперечності у висновках місцевого суду, не з'ясовані та належним чином не перевірені обставини кримінального провадження, неналежну оцінку доказів у справі.

Таким чином, під час нового розгляду експерти безпосередньо не були допитані в судовому засіданні і їх показання під час попереднього судового розгляду також не було досліджено.

Місцевий суд безпідставно вдався до аналізу і оцінки показань тих свідків і експертів, які безпосередньо не сприймав ані під час безпосереднього допиту в судовому засіданні, ані внаслідок відтворення з відповідних технічних носіїв інформації їх показань, наданих під час попереднього судового розгляду.

Місцевий суд, до того ж, не навів конкретних підстав, які відповідають приписам кримінального процесуального закону, до дослідження під час судового розгляду не показань свідків, як то визначено в статтях 23, 95, 352 КПК, а протоколів допиту свідків, складених під час досудового розслідування.

Колегія судів ККС звертає увагу, що саме лише застереження у вироку місцевого суду про те, що докази по справі аналізуються судом із урахуванням як їх безпосереднього дослідження, так і їх дослідження попереднім складом суду, що зафіксовано на технічних носіях записів судових засідань, оскільки в цій справі, за спливом майже 10 років з дня ДТП, допитати безпосередньо новим складом суду всіх свідків та експертів виявилось неможливим, не може бути підґрунтям до такого порядку дослідження доказів, як застосовано місцевим судом в цьому провадженні.

Здійснення судового розгляду всупереч вимогам статей 23, 94, 95, 352, 356 КПК не дозволяє вважати постановлений вирок законним і обґрунтованим, оскільки фактично застосований порядок дослідження доказів суперечить тому, який встановлений в кримінальному процесуальному законі.

Автор: Наталя Мамченко

