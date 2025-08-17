Без денег и страховки не пустят: какие правила пересечения границы действуют в Польше

При планировании поездки в Польшу необходимо иметь достаточную сумму для проживания и возвращения домой, иначе могут отказать во въезде.

Иностранцы во время въезда в Польшу должны подтвердить наличие средств для проживания и возвращения домой, а также иметь медицинское страхование. Об этом говорится на портале Migrant info.

Пограничная служба может требовать:

действующую туристическую медицинскую страховку на сумму от 30 тыс. евро, которая покрывает расходы на лечение, экстренную помощь или репатриацию;

достаточные средства для пребывания: 300 злотых — если поездка длится до 4 дней, или 75 злотых за каждый день, если дольше;

средства на обратную дорогу: 200 злотых для приезда из стран-соседей Польши, 500 злотых — из других стран ЕС, 2500 злотых — из государств вне ЕС.

В то же время от требования подтверждения финансов освобождаются иностранцы с рабочими визами, Картами поляка или картами пребывания. Для студентов и научных работников установлен отдельный минимум — 1270 злотых на первые два месяца.

В пограничной службе отмечают: даже при наличии всех документов иностранцу могут отказать во въезде, если он не может подтвердить цель поездки, находился в Шенгене дольше допустимого срока, имеет поддельные документы, не предоставил страховку или финансовые подтверждения.

Решение об отказе принимает начальник пограничного отряда, и оно исполняется немедленно. Обжаловать его можно у Главнокомандующего Пограничной службы.

