Без денег и страховки не пустят: какие правила пересечения границы действуют в Польше

Иностранцы во время въезда в Польшу должны подтвердить наличие средств для проживания и возвращения домой, а также иметь медицинское страхование. Об этом говорится на портале Migrant info.
Пограничная служба может требовать:
В то же время от требования подтверждения финансов освобождаются иностранцы с рабочими визами, Картами поляка или картами пребывания. Для студентов и научных работников установлен отдельный минимум — 1270 злотых на первые два месяца.
В пограничной службе отмечают: даже при наличии всех документов иностранцу могут отказать во въезде, если он не может подтвердить цель поездки, находился в Шенгене дольше допустимого срока, имеет поддельные документы, не предоставил страховку или финансовые подтверждения.
Решение об отказе принимает начальник пограничного отряда, и оно исполняется немедленно. Обжаловать его можно у Главнокомандующего Пограничной службы.
