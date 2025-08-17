Без грошей і страховки — не пустять: які правила перетину кордону діють у Польщі

Іноземців під час в’їзду в Польщу мають підтвердити наявність коштів для проживання та повернення додому, а також мати медичне страхування. Про це йдеться на порталі Migrant info.
Прикордонна служба може вимагати:
Водночас від вимоги підтвердження фінансів звільняються іноземці з робочими візами, Картами поляка чи картами перебування. Для студентів та науковців встановлено окремий мінімум — 1270 злотих на перші два місяці.
У прикордонній службі зауважують: навіть за наявності всіх документів іноземцю можуть відмовити у в’їзді, якщо він не може підтвердити мету поїздки, перебував у Шенгені понад дозволений термін, має підроблені документи, не надав страховку чи фінансові підтвердження.
Рішення про відмову ухвалює начальник прикордонного загону, і воно виконується негайно. Оскаржити його можна у Головнокомандувача Прикордонної служби.
