Без грошей і страховки — не пустять: які правила перетину кордону діють у Польщі

09:27, 17 серпня 2025
При плануванні поїздки до Польщі необхідно мати достатню суму коштів для проживання та повернення додому, інаше можуть відмовити у в’їзді.
Іноземців під час в’їзду в Польщу мають підтвердити наявність коштів для проживання та повернення додому, а також мати медичне страхування. Про це йдеться на порталі Migrant info.

Прикордонна служба може вимагати:

  • дійсне туристичне медичне страхування на суму від 30 тис. євро, яке покриває витрати на лікування, екстрену допомогу чи репатріацію;
  • достатні кошти для перебування: 300 злотих — якщо подорож триває до 4 днів, або 75 злотих за кожен день, якщо довше;
  • кошти на зворотну дорогу: 200 злотих для приїзду з країн-сусідів Польщі, 500 злотих — з інших країн ЄС, 2500 злотих — з держав поза ЄС.

Водночас від вимоги підтвердження фінансів звільняються іноземці з робочими візами, Картами поляка чи картами перебування. Для студентів та науковців встановлено окремий мінімум — 1270 злотих на перші два місяці.

У прикордонній службі зауважують: навіть за наявності всіх документів іноземцю можуть відмовити у в’їзді, якщо він не може підтвердити мету поїздки, перебував у Шенгені понад дозволений термін, має підроблені документи, не надав страховку чи фінансові підтвердження.

Рішення про відмову ухвалює начальник прикордонного загону, і воно виконується негайно. Оскаржити його можна у Головнокомандувача Прикордонної служби.

