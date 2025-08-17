В Гоструда рассказали, можно ли во время войны уволить работника в период его болезни

Во время военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности.

Вопрос увольнения работника в период его временной нетрудоспособности всегда вызывал много дискуссий, а в условиях военного положения приобрёл особую актуальность. Ведь работодатели сталкиваются с необходимостью оптимизировать рабочие процессы, в то же время соблюдая трудовое законодательство, устанавливающее определенные гарантии для работников.

Важно знать, можно ли во время войны уволить работника в период его болезни.

В Гоструда напоминают, что правила трудовых отношений во время военного положения регулирует специальный закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Он распространяется на всех работников независимо от формы принадлежности компании либо сферы деятельности.

Закон разрешает работодателю уволить работника даже во время его временной нетрудоспособности. При этом датой увольнения считается первый рабочий день после завершения больничного, указанный в соответствующем документе.

