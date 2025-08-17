У Держпраці розповіли, чи можна під час війни звільнити працівника у період його хвороби

Під час воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності.

Питання звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності завжди викликало багато дискусій, а в умовах воєнного стану набуло особливої актуальності. Адже роботодавці стикаються з необхідністю оптимізувати робочі процеси, водночас дотримуючись трудового законодавства, яке встановлює певні гарантії для працівників.

Важливо знати, чи можна під час війни звільнити працівника у період його хвороби.

У Держпраці нагадують, що правила трудових відносин під час воєнного стану регулює спеціальний закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Він поширюється на всіх працівників незалежно від форми власності підприємства чи сфери діяльності.

Закон дозволяє роботодавцю звільнити працівника навіть під час його тимчасової непрацездатності. При цьому датою звільнення вважається перший робочий день після завершення лікарняного, зазначений у відповідному документі.

