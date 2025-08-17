Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці розповіли, чи можна під час війни звільнити працівника у період його хвороби

09:45, 17 серпня 2025
Під час воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності.
У Держпраці розповіли, чи можна під час війни звільнити працівника у період його хвороби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності завжди викликало багато дискусій, а в умовах воєнного стану набуло особливої актуальності. Адже роботодавці стикаються з необхідністю оптимізувати робочі процеси, водночас дотримуючись трудового законодавства, яке встановлює певні гарантії для працівників.

Важливо знати, чи можна під час війни звільнити працівника у період його хвороби.

У Держпраці нагадують, що правила трудових відносин під час воєнного стану регулює спеціальний закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Він поширюється на всіх працівників незалежно від форми власності підприємства чи сфери діяльності.

Закон дозволяє роботодавцю звільнити працівника навіть під час його тимчасової непрацездатності. При цьому датою звільнення вважається перший робочий день після завершення лікарняного, зазначений у відповідному документі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

звільнення Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Істотні порушення суддею норм процесуального права за відсутності доказів умислу свідчать про наявність дисциплінарного проступку – Верховний Суд

Порушення суддею норм ЦПК могло обумовлюватися рівнем її професійної компетенції, як зазначив Верховний Суд.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео