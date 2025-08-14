Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина обжаловал в Винницком окружном административном суде отказ в предоставлении ему отсрочки. Он работает в научном учреждении «Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и общественных наук» (НУ «НИИ ИИОН») на условиях полного рабочего дня, где занимает должность главного научного сотрудника с размером ставки 1.0, что подтверждается справкой НУ «НИИ ИИОН».

Помимо этого, мужчина защитил в Днепровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна диссертацию по специальности «Железнодорожный путь» и получил ученую степень кандидата технических наук, о чем на основании решения аттестационной коллегии от 29.06.2021 получил диплом.

Являясь кандидатом технических наук и научным работником научного учреждения, он обратился с письменным заявлением в ТЦК для получения отсрочки на основании п. 2 ч. 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Однако истец получил отказ в виде уведомления, из которого следует, что он подлежит призыву на общих основаниях. Из данного уведомления также видно, что решение об отказе было принято комиссией ТЦК.

Причиной отказа ТЦК указал «неподтверждение принадлежности НУ «НИИ ИИОН» к научным учреждениям и организациям, которые имеют ученую степень, согласно постановлению Кабмина от 16.05.2024 года №560 «Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период».

Что решил суд

Винницкий окружной административный суд по этому делу №120/14441/24 отметил, что термин «ученая степень» относится именно к личности, а не к учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования, научным учреждениям и организациям, как считала комиссия ТЦК по рассмотрению вопросов отсрочек.

Для получения отсрочки научные работники должны предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку: справку образовательного или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы и размере части ставки при оплате труда, диплом об ученой степени.

Ученые степени и ученые звания — это квалификационная система в научной и научно-педагогической деятельности, государственное признание уровня квалификации ученого, которые являются критериями ранжирования научных и научно-педагогических работников. В Украине присуждают ученые степени доктора философии и доктора наук, а до 2021 года — кандидата наук.

Термин «ученая степень» предусмотрен статьями 28 («Ученые степени и ученые звания») и 28-1 («Присуждение ученой степени доктора наук») Закона «О научной и научно-технической деятельности». Согласно положениям статьи 28, ученые имеют право на получение в соответствии с законодательством ученых степеней доктора философии и доктора наук и присвоение ученых званий старшего исследователя, доцента и профессора.

Присуждение ученых степеней и присвоение ученых званий является государственным признанием уровня квалификации ученого. Наличие соответствующей ученой степени или ученого звания может быть квалификационным требованием для занятия научным работником соответствующей должности.

В дипломах кандидата наук, доктора наук указывается информация о полученной лицом ученой степени, отрасли науки, специальности, названии научного учреждения или учреждения высшего образования, в специализированном ученом совете которых защищена диссертация.

Согласно статье 4 Закона «О научной и научно-технической деятельности», субъектами научной и научно-технической деятельности являются научные работники, научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты и докторанты, другие ученые, научные учреждения, университеты, академии, институты, музеи, другие юридические лица независимо от формы собственности, имеющие соответствующие научные подразделения, и общественные научные организации.

Согласно статье 6 Закона «О научной и научно-технической деятельности», научный работник осуществляет научную (научно-техническую, научно-организационную, научно-педагогическую) деятельность в научных учреждениях, учреждениях высшего образования, научных подразделениях учреждений, организаций, предприятий.

Согласно статье 7 Закона «О научной и научно-технической деятельности», в Украине действуют научные учреждения государственной, коммунальной и частной форм собственности, которые имеют равные права в осуществлении научной, научно-технической и других видов деятельности.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что истец имеет ученую степень кандидата технических наук, является научным работником, главным научным сотрудником и работает в научном учреждении «Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и общественных наук» по основному месту работы с размером ставки 1.0.

В свою очередь, Научное учреждение «Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и общественных наук» является должным образом зарегистрированным и полноценным юридическим лицом и научным учреждением частной формы собственности.

При этом суд обращает внимание, что действующим законодательством не предусмотрено наличие ученой степени у научных учреждений, ученую степень может иметь только лицо, а не учреждение.

Таким образом, ТЦК незаконно отказал в предоставлении соответствующей отсрочки. Суд признал отказ ТЦК противоправным и обязал повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.