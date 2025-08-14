Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чоловік оскаржував до Вінницького окружного адміністративного суду відмову в наданні йому відстрочки. Він працює в науковій установі «Науково-дослідний інститут штучного інтелекту та суспільних наук» (НУ «НДІ ШІСН») на умовах повного робочого дня, де займає посаду головного наукового співробітника з 1.0 розміром частки ставки, що підтверджується довідкою НУ «НДІ ШІСН».

Крім цього, захистив у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна дисертацію за спеціальністю «Залізнична колія» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, про що на підставі рішення атестаційної колегії від 29.06.2021 року отримав диплом.

Будучи кандидатом технічних наук, науковим працівником наукової установи, звернувся із письмовою заявою до ТЦК для отримання відстрочки на підставі п. 2 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Однак позивач отримав відмову у вигляді повідомлення, з якого слідує, що він підлягає призову на загальних підставах.

З даного повідомлення також вбачається, що рішення про відмову було ухвалене комісією ТЦК. Причиною відмови ТЦК вказав «непідтвердження належності НУ «НДІ ШІСН» до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь згідно постанови Кабміну від 16.05.2024 року №560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Що вирішив суд

Вінницький окружний адміністративний суд у цій справі №120/14441/24 зазначив, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, як вважала комісія ТЦК з розгляду питань відстрочок.

Для отримання відстрочки наукові працівники мають надати документи, що підтверджують право на відстрочку, довідку закладу освіти або наукової установи (організації) про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про науковий ступінь.

Наукові ступені і вчені звання кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників. В Україні присуджують наукові ступені доктора філософії і доктора наук, до 2021 року кандидата наук.

Термін «науковий ступінь» передбачений статтями 28 (Наукові ступені і вчені звання) та 28-1 (Присудження наукового ступеня доктора наук) Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема згідно положень статті 28, вчені мають право на здобуття відповідно до законодавства наукових ступенів доктора філософії і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Присудження наукового ступеня доктора філософії, присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до Закону «Про вищу освіту». Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється відповідно до цього Закону. Наявність відповідного наукового ступеня або вченого звання може бути кваліфікаційною вимогою для зайняття науковим працівником відповідної посади.

У дипломах кандидата наук, доктора наук зазначається інформація про здобутий особою науковий ступінь, галузь науки, спеціальність, назву наукової установи чи закладу вищої освіти, у спеціалізованій вченій раді яких захищено дисертацію.

Згідно статті 4 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», суб`єктами наукової і науково-технічної діяльності є наукові працівники, науково- педагогічні працівники, аспіранти, ад`юнкти і докторанти, інші вчені, наукові установи, університети, академії, інститути, музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації.

Згідно статті 6 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», науковий працівник провадить наукову (науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну) діяльність у наукових установах, закладах вищої освіти, наукових підрозділах установ, організацій, підприємств.

Згідно статті 7 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», в Україні діють наукові установи державної, комунальної та приватної форм власності, які мають рівні права у здійсненні наукової, науково-технічної та інших видів діяльності.

Вищевказане свідчить про те, що позивач має науковий ступінь кандидата технічних наук, він є науковим працівником, головним науковим співробітником, працює у науковій установі «Науково-дослідний інститут штучного інтелекту та суспільних наук» за основним місцем роботи з 1.0 розміром частки ставки.

У свою чергу, Наукова установа «Науково-дослідний інститут штучного інтелекту та суспільних наук» є належним чином зареєстрованою та повноцінною юридичною особою і науковою установою приватної форми власності.

При цьому, суд звертає увагу, що чинним законодавством не передбачено наявність наукового ступеню у наукових установах, науковий ступінь може мати лише особа, а не установа.

Таким чином, ТЦК незаконно відмовив у наданні відповідної відстрочки. Отже, суд визнав протиправною відмову ТЦК і зобов’язав повторно розглянути заяву про надання відстрочки.

Слід зауважити, що дане рішення набуло сили, так як Сьомий апеляційний адміністративний суд повернув відповідачу апеляційну скаргу, бо ТЦК не усунув відповідні недоліки у строк.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.