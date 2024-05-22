Економічне бронювання – складне питання, але час для відповіді настав – Дмитро Наталуха

Роботодавцям будуть пропонувати сплачувати 20 000 грн в місяць військового збору за кожного працівника.

У Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови Комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

«Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати, – розповідає Дмитро Наталуха.

«Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.

Тільки бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні. Хоче цього хтось, чи ні. Шлях через постанови Уряду – морально та технічно застарів.

Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець.

Економічне бронювання — це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки» - підкреслив Дмитро Наталуха.

«Поряд з економічним бронюванням, частковою альтернативою може слугувати економічна мобілізація», – розповідає голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук.

«Мета цього підходу – заощадження коштів державного бюджету та їх спрямування на додаткове фінансування Сил оборони.

Економічна мобілізація – це коли через механізм трудової військової повинності бізнес із залученням своїх ресурсів надає необхідні послуги та виконує роботи в тих сферах, в яких бізнес володіє більшими компетенціями та ефективністю, аніж військові. Для прикладу такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.

Ми маємо усвідомити і визнати, що держава не має власних коштів, а всі кошти, які є у розпорядженні держави — це кошти платників податків. Єдине, безумовно доступне нам джерело цих коштів – це працююча економіка!

Не буде економіки – ми залишимось без податків та ресурсу необхідного для фінансування армії» - цитує його сайт парламенту.

Зазначимо, що нещодавно голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.