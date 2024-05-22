Экономическое бронирование – сложный вопрос, но время для ответа настало – Дмитрий Наталуха

Работодателям будут предлагать платить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого работника.

В Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать, – рассказывает Дмитрий Наталуха.

«Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая может кому-нибудь неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим.

Только бизнес является основным источником налогов и экономического развития в Украине. Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел.

Стратегическими должны быть не столько отрасли, определяемые чиновниками, сколько конкретными работниками, которых определяет работодатель.

Экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. И о сохранении экономики» - подчеркнул Дмитрий Наталуха.

«Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация», – рассказывает председатель подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

«Цель этого подхода – сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование сил обороны.

Экономическая мобилизация – это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов оказывает необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых бизнес обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Например такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.д. Высвобождаемые в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.

Мы должны осознать и признать, что у государства нет собственных средств, а все средства, которые есть в распоряжении государства — это средства налогоплательщиков. Единственный, безусловно, доступный нам источник этих средств – это работающая экономика!

Не будет экономики – мы останемся без налогов и ресурса, необходимого для финансирования армии» - цитирует его сайт парламента.

Отметим, что недавно председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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