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Миколаїв скоротить автобусні маршрути через мобілізацію водіїв

13:00, 22 травня 2024
З 27 травня в Миколаєві зменшать кількість комунальних автобусів через нестачу водіїв.
Миколаїв скоротить автобусні маршрути через мобілізацію водіїв
Джерело фото: ukrinform
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З 27 травня в Миколаєві скоротять кількість комунальних автобусів на маршрутах через нестачу водіїв, викликану мобілізацією. Про це під час брифінгу повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає suspilne.media.

«Тобто, автобуси будуть стояти, а керувати ними нема кому», – зазначив Сєнкевич.

За його словами, 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. «У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра — 22, могла б бути більшою», – додав мер.

Сєнкевич зазначив, що мобілізованих водіїв могли б замінити водії-жінки, однак вони не бажають працювати на автобусах, хоч і охоче керують трамваями. «Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою - на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі», – зазначив мер.

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