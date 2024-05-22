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Николаев сократит автобусные маршруты из-за мобилизации водителей

13:00, 22 мая 2024
С 27 мая в Николаеве уменьшат количество коммунальных автобусов из-за недостатка водителей.
Николаев сократит автобусные маршруты из-за мобилизации водителей
Источник фото: ukrinform
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С 27 мая в Николаеве сократят количество коммунальных автобусов на маршрутах из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией. Об этом во время брифинга сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает suspilne.media.

«То есть, автобусы будут стоять, а управлять ими некому», - отметил Сенкевич.

По его словам, 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса. «У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра - 22, могла бы быть больше», - добавил мэр.

Сенкевич отметил, что мобилизованных водителей могли бы заменить водители-женщины, однако они не желают работать на автобусах, хотя и охотно управляют трамваями. «Женщины-водители охотно идут работать на трамвай, несколько так с опаской - на троллейбусы и не хотят работать на автобусах. Хотя честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети», - отметил мэр.

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