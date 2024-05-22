Объявлен конкурс на две вакантные должности судей КСУ по квоте Парламента

Документы от кандидатов принимаются Аппаратом Рады наручно до 20 июня, по почте – до 25 июня.

По представлению Комитета по вопросам правовой политики Аппарат Верховной Рады объявил о начале конкурсного отбора кандидатур на две вакантные должности судьи Конституционного Суда Украины с 22 мая.

Лица, которые выразили намерение занять должность судьи КСУ, должны подать в Аппарат Верховной Рады ряд документов. Их можно подать в бумажной форме лично или посредством почтовой связи.

Для участия в конкурсном отборе указанные документы необходимо подавать лично в ящик «Конкурс на должность судьи КСУ», размещенный в помещении комитетов Верховной Рады.

Прием документов, которые подаются лично, завершается в 18 часов 20 июня.

Прием документов, подаваемых средствами почтовой связи рекомендованным отправлением (с уведомлением о вручении), завершается на пятый день после окончания срока для принятия таких документов – в 18 часов 25 июня.

Перечень документов:

1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку (зразок заяви додається);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

інформацію щодо діяльності (після здобуття вищої юридичної освіти), яку може бути зараховано до стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, з посиланням на підтверджувальні документи;

3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду України у довільній формі (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, в тому числі копію трудової книжки (у разі її відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2023 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2023 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Конституційний Суд України) і майбутньої посади (суддя Конституційного Суду України), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно із затвердженою формою такої декларації;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні (за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеня (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів (з додатками)), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою за формою, затвердженою рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 16);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цим переліком, з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом (зразок заяви додається);

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», включаючи копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, яка додається до такої заяви, або висновок за результатами такої перевірки (за наявності). Форму такої заяви встановлено додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для висновку) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами);

11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

12) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я. На дату розміщення цього оголошення таким документом є «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» (форма первинної облікової документації № 100-2/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651);

13) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

14) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

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