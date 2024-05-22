Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину независимым государством

Страны рассчитывают, что это приблизит мир на Ближнем Востоке.

Норвегия признала Палестину независимым государством. Об этом официально объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Решение вступит в силу 28 мая.

"Когда мы признаем Палестину, мы сможем более решительно призвать другие страны поддержать строительство палестинского государства и мы сможем призвать палестинское государство к ответу", - заявил премьер-министр Норвегии.

Такое же решение приняли власти Ирландии. Об этом объявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Испания также официально признала Палестину независимым государством.

В связи с этим Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций". Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением этих стран признать Палестинское государство. Я посылаю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под опасность его сохранность.

Нынешнее решение является сигналом палестинцам и всему миру: терроризм того стоит. После того, как террористическая организация ХАМАС совершила наибольшее преступление в отношении евреев со времен Холокоста, после совершения ужасных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство", – заявил министр иностранных дел Израиля.

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