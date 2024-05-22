Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестинского государства

Израиль отозвал своих послов для консультаций, аналогичные меры будут применены к Испании.

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Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для «срочных консультаций» после решения этих стран признать Палестинское государство. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пишет «Европейская правда».

Кац отметил, что он направил четкое предупреждение Ирландии и Норвегии. «Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением этих стран признать Палестинское государство. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий и недвусмысленный сигнал: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», - заявил министр.

Он также добавил, что аналогичные меры будут применены к Испании, если она решит признать Палестинское государство.

«Ирландско-норвежское безумие нас не останавливает; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Нет более справедливых целей, чем эти», - подчеркнул Кац.

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