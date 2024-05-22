Ізраїль відкликав послів з Ірландії та Норвегії через визнання Палестинської держави

Ізраїль відкликав своїх послів для консультацій, аналогічні заходи будуть застосовані до Іспанії.

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Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для «термінових консультацій» після рішення цих країн визнати Палестинську державу. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, пише «Європейська правда».

Кац зазначив, що він надіслав чітке попередження Ірландії та Норвегії. «Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у зв'язку з рішенням цих країн визнати Палестинську державу. Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці», – заявив міністр.

Він також додав, що аналогічні заходи будуть застосовані до Іспанії, якщо вона вирішить визнати Палестинську державу.

«Ірландсько-норвезьке безумство нас не зупиняє; ми сповнені рішучості досягти наших цілей: відновити безпеку наших громадян, ліквідувати ХАМАС і повернути заручників додому. Немає більш справедливих цілей, ніж ці», – підкреслив Кац.

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