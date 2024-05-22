Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину незалежною державою

Країни розраховують, що це наблизить мир на Близькому Сході.

Норвегія визнала Палестину незалежною державою. Про це офіційно оголосив премʼєр-міністр країни Йонас Гар Стере. Рішення набуде чинності 28 травня.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми зможемо більш рішуче закликати інші країни підтримати будівництво палестинської держави, і ми зможемо закликати палестинську державу до відповіді", - заявив прем'єр-міністр Норвегії.

Таке ж рішення ухвалила влада Ірландії. Про це оголосив прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс.

Іспанія також офіційно визнала Палестину як незалежну державу.

Країни розраховують, що це наблизить мир на Близькому Сході.

У зв’язку з цим Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій". Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

"Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у зв'язку з рішенням цих країн визнати Палестинську державу. Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку.

Нинішнє рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм вартий того.

Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільший злочин щодо євреїв з часів Голокосту, після скоєння жахливих злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши палестинську державу", — заявив міністр закордонних справ Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.