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Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину незалежною державою

10:40, 22 травня 2024
Країни розраховують, що це наблизить мир на Близькому Сході.
Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину незалежною державою
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Норвегія визнала Палестину незалежною державою. Про це офіційно оголосив премʼєр-міністр країни Йонас Гар Стере. Рішення набуде чинності 28 травня.

"Коли ми визнаємо Палестину, ми зможемо більш рішуче закликати інші країни підтримати будівництво палестинської держави, і ми зможемо закликати палестинську державу до відповіді", - заявив прем'єр-міністр Норвегії.

Таке ж рішення ухвалила влада Ірландії. Про це оголосив прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс. 

Іспанія також офіційно визнала Палестину як незалежну державу.

Країни розраховують, що це наблизить мир на Близькому Сході.

У зв’язку з цим Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій". Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

"Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у зв'язку з рішенням цих країн визнати Палестинську державу. Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку.

Нинішнє рішення є сигналом палестинцям і всьому світу: тероризм вартий того.

Після того, як терористична організація ХАМАС здійснила найбільший злочин щодо євреїв з часів Голокосту, після скоєння жахливих злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити ХАМАС та Іран, визнавши палестинську державу", — заявив міністр закордонних справ Ізраїлю.

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