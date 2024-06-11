Це питання виживання, — Данило Гетманцев про оподаткування та акумулювання грошей для армії

За словами Гетманцева, неможливо вирішити проблему, якщо не чіпати основні податки.

Джерело фото: Данило Гетманцев

Оподаткування та акумулювання грошей для армії — це питання виживання. Про це повідомив Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як зазначив депутат, Україна забезпечена міжнародною допомогою, це покриває невійськові видатки до кінця року. І всі наші невійськові видатки розписані за цією допомогою. І її нам достатньо, тому в цьому плані ми почуваємося впевнено.

Однак фінансування армії здійснюється за рахунок власних надходжень і тут є певне недофінансування.

Як відмітив політик, нині Кабмін шукає додаткові джерела фінансування.

«Яке рішення запропонує нам Кабінет Міністрів – давайте почекаємо і подивимося», - сказав депутат.

За словами Гетманцева, неможливо вирішити проблему такого масштабу, якщо не чіпати основні податки.

«Але знову ж таки, точне лідерство в цьому питання має бути за Кабінетом Міністрів і ми повинні дочекатися пропозиції», - наголосив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Федір Веніславський відповів, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що зможе дати відповідь на запитання чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації лише після того, як побаче конкретний механізм реалізації.

За словами спікера парламенту, доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», - сказав він

Зазначимо, що у свою чергу Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» — це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

Водночас народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що за бронювання співробітників від мобілізації має відповідати роботодавець, а шлях через постанови «морально та технічно застарів».

«Є рішення, про яке ви всі давно знаєте. Воно доволі просте. За бронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібним забронювати — за того сплачує 20 000 гривень воєнного збору на місяць», - написав Голова економічного комітету Ради.

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

«Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда», - зазначив він.

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