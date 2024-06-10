Чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації: Федір Веніславський відповів

Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, але якихось напрацьованих алгоритмів поки що немає.

Джерело фото: rada.gov.ua

Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає, щоб сказати, чи буде воно запроваджене. Про це повідомив в інтерв'ю «РБК-Україна» член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський.

«Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає. Ба більше, я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, абсолютно безболісно пройде у парламенті. Це дуже сенситивне питання, воно має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції», - пояснив Веніславський.

Зокрема, він зауважив, що не думає, що в дуже короткостроковій перспективі це питання буде вирішено.

«Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки. І запровадивши економічне бронювання, ми дамо стимул для розвитку економіки, що, в свою чергу, буде забезпечувати надходження податків, за які ми будемо закуповувати зброю, виплачувати заробітну плату та грошове забезпечення наших військових», - зазначив депутат.

За словами Веніславського, це питання дуже складне.

«Але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу», - відзначив він.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що зможе дати відповідь на запитання чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації лише після того, як побаче конкретний механізм реалізації.

За словами спікера парламенту, доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», - сказав він

Зазначимо, що у свою чергу Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» — це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

Водночас народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що за бронювання співробітників від мобілізації має відповідати роботодавець, а шлях через постанови «морально та технічно застарів».

«Є рішення, про яке ви всі давно знаєте. Воно доволі просте. За бронювання співробітників має відповідати роботодавець. Кого вважає за потрібним забронювати — за того сплачує 20 000 гривень воєнного збору на місяць», - написав Голова економічного комітету Ради.

Депутат вважає, що бізнес має сам вирішувати, хто із співробітників є стратегічним.

«Українському бізнесу ВСЕ ОДНО потрібно бронювання, бо він має працювати. Не буде бізнесу з його податками — не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда», - зазначив він.

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