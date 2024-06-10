Практика судов
  1. В Украине

Будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации: Федор Вениславский ответил

10:42, 10 июня 2024
Сейчас вопрос экономического бронирования рассматривается, но каких-то наработанных алгоритмов пока нет.
Будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации: Федор Вениславский ответил
Источник фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В настоящее время вопрос экономического бронирования рассматривается, впрочем, наработанных алгоритмов пока нет, чтобы сказать, будет ли оно введено. Об этом сообщил в интервью «РБК-Украина» член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский.

«Вопрос по экономическому бронированию рассматривается. Оно с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуально, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет. Более того, я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте. Это очень сенситивный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции», - объяснил Вениславский.

«Например, как я уже не раз говорил, по моему мнению, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке. И введя экономическое бронирование, мы дадим стимул для развития экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать поступление налогов, за которые мы будем закупать оружие, выплачивать заработную плату и денежное довольствие наших военных», - отметил депутат.

По словам Вениславского, этот вопрос очень сложен.

«Но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу», - отметил он.

Недавно Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что сможет дать ответ на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации только после того, как увидит конкретный механизм реализации.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

Отметим, что в свою очередь Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» — это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что за бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел».

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета

Новый закон предусматривает – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУпАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Мужчина для получения отсрочки обратился в суд за установлением юридического факта постоянного ухода за отцом – инвалидом ІІ группы

Как отметил заявитель, установление факта постоянного ухода за больным отцом имеет для него юридическое значение и позволит получить отсрочку от призыва, а иным образом установить данный факт возможности не имеет.

За самовольное оставление воинской части и дезертирство не будут сажать в тюрьму, если до окончания расследования лицо добровольно вернется на службу

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект.

ВККС предоставила ГРД полный доступ к данным судейских досье и досье кандидатов на должности судей

В ВККС отметили, что по-другому сделать Комиссия не могла, к тому же это необходимо в демократическом обществе.

Новый порядок бронирования сотрудников аппаратов судов и органов судейского управления: кого могут мобилизовать в судах, ВККС и ВСП

Кабинет министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных в судах, КСУ, ВСП и ВККС – бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие – на 50%.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Ткаченко
    Олександр Ткаченко
    заступник голови Господарського суду Миколаївської області
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області