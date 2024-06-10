Будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации: Федор Вениславский ответил

Сейчас вопрос экономического бронирования рассматривается, но каких-то наработанных алгоритмов пока нет.

Источник фото: rada.gov.ua

В настоящее время вопрос экономического бронирования рассматривается, впрочем, наработанных алгоритмов пока нет, чтобы сказать, будет ли оно введено. Об этом сообщил в интервью «РБК-Украина» член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский.

«Вопрос по экономическому бронированию рассматривается. Оно с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуально, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет. Более того, я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте. Это очень сенситивный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции», - объяснил Вениславский.

«Например, как я уже не раз говорил, по моему мнению, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке. И введя экономическое бронирование, мы дадим стимул для развития экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать поступление налогов, за которые мы будем закупать оружие, выплачивать заработную плату и денежное довольствие наших военных», - отметил депутат.

По словам Вениславского, этот вопрос очень сложен.

«Но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу», - отметил он.

Недавно Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что сможет дать ответ на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации только после того, как увидит конкретный механизм реализации.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

Отметим, что в свою очередь Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» — это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что за бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел».

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

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