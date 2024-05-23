Стефанчук сообщил, поддерживает ли идею экономического бронирования от мобилизации

Руслан Стефанчук пока скептически относится к вопросу об экономическом бронировании от мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации. Об этом он рассказал на брифинге 23 мая.

«Я смогу ответить на этот вопрос только после того, как я увижу конкретный механизм реализации», - сказал Стефанчук.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

В то же время Стефанчук добавил, что если удастся получить какой-то опыт, если будет возможность обеспечить равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать Родину, если будет возможность добиться справедливости в таком подходе, он, возможно, и поддержит этот вариант.

«Но для этого я должен ознакомиться с ним, потому что я уже очень долго в политике, а перед этим еще очень долго в университетской сфере, чтобы верить хорошим заголовкам. Я хочу прочесть книгу в целом», - заявил он.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя Комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тысяч грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

Отметим, что недавно председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

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