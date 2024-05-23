Стефанчук повідомив, чи підтримує ідею економічного бронювання від мобілізації

Руслан Стефанчук поки що скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чи підтримує він ініціативу економічного бронювання від мобілізації. Про це він розповів на брифінгу 23 травня.

«Я зможу дати відповідь на це запитання лише після того, як я побачу конкретний механізм реалізації», - сказав Стефанчук.

За словами спікера парламенту, доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів».

«У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б», - сказав він.

Водночас Стефанчук додав, що якщо вдасться отримати якийсь досвід, якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати Батьківщину, якщо буде можливість досягти справедливості в такому підході, він, можливо, і підтримає цей варіант.

«Але для цього я маю ознайомитися з ним, тому що я вже дуже довго в політиці, а перед цим ще дуже довго в університетській сфері, щоб вірити гарним заголовкам. Я хочу прочитати книжку в цілому», - заявив він.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови Комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання, які надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тисяч грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки необхідні для забезпечення Сил оборони та безпеки.

Зазначимо, що нещодавно голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що правила економічного бронювання можуть з’явитися у законопроекті 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу». Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Як співвідносяться пропозиції різних комітетів між собою – поки невідомо.

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