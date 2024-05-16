Дмитрий Наталуха предлагает вернуться к идее о 20 тысячах грн за бронирование сотрудника

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

Источник фото: Дмитрий Наталуха / Facebook

За бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел». Так считает народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

По словам Наталухи, стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, которых определяет работодатель, а экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством и сохранение экономики.

«Чем дольше мы тянем с экономичным бронированием, тем больше будет проблем», – считает нардеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минэкономики отменило приказ о бронировании работников Favbet и Glovo, а сам порядок бронирования изменят.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.