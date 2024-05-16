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Минэкономики отменило приказ о бронировании работников Favbet и Glovo, а сам порядок бронирования изменят

14:59, 16 мая 2024
Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, Минцифры сочло их критически важными на основании трех из семи критериев – отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дия.Сити.
Минэкономики отменило приказ о бронировании работников Favbet и Glovo, а сам порядок бронирования изменят
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Министерство экономики отменит приказ о бронировании работников Favbet и Glovo. Как известно, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, народный депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко опубликовал соответствующий приказ, которым обеспечивалось такое бронирование на 6 месяцев.

Относительно информации, появившейся в СМИ о бронировании некоторых технологических компаний, как сообщила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Юлия Свириденко, этот приказ отменяется.

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.

Как выглядит процесс бронирования, объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дия.Сити.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

Мы понимаем, что бронирование специалистов — законное право бизнеса и возможность для страны в столь тяжелое время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в столь тяжелое время.

Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время позволит работать экономике» - подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, что закон об усилении мобилизации предусматривает обновление постановления Кабмина по бронированию.

Автор: Наталя Мамченко 

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