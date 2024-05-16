В Госпогранслужбе объяснили очереди на выезд из Украины в Польшу

За последние сутки государственную границу в направлении выезда пересекли 25 тысяч человек.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В последние дни наблюдается динамика движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. Как объясняют в ГПСУ, такая тенденция сохраняется ежегодно после окончания Пасхальных праздников и частично связана с началом отпусков.

Так, 16 мая в Государственной пограничной службе сообщили, что за последние сутки государственную границу в направлении выезда пересекли 25 тыс. человек, что на несколько тысяч превышает количество пропущенных в Украину.

В связи с оживлением движения перед пунктами пропуска образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов.

Наибольшие накопления по транспорту наблюдаются в «Шегини», «Краковке», «Раве-Руськой» на Львовщине и «Устилуге» на Волыни.

Наибольшие скопления транспорта наблюдаются в пунктах пересечения границы «Шегини», «Краковец», «Рава-Руська» на Львовщине и «Устилуг» на Волыни.

Самый маленький пассажиропоток – в «Смольнице», «Грушеве» и «Угринове». ГПСУ с целью уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы.

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