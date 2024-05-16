Какие документы следует предоставить для заключения договора о добровольной оплате ЕСВ: разъяснение

Плательщики ЕСВ представляют в ГНС по месту жительства в бумажном или электронном виде ряд документов.

Налоговая служба в Херсонской области объясняет, какие документы следует предоставить для заключения договора о добровольной оплате ЕСВ.

Перечень документов, необходимых для заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, предусмотрен пп. 1 п. 3 разд. V Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция №449).

Все плательщики, имеющие право на добровольную уплату единого взноса с некоторых видов общеобязательного государственного социального страхования, представляют в контролирующие органы по месту жительства в бумажном или электронном виде:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата единого взноса) по форме согласно приложению 3 к Инструкции №449;

копию трудовой книжки (при наличии);

выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копию документа, удостоверяющего личность.

Лица, указанные в абзаце втором п. 1 разд. V Инструкции №449, члены личного крестьянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на общеобязательное государственное социальное страхование (одновременно на пенсионное, на случай безработицы, в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности), предоставляют также документ, подтверждающий их членство в таком хозяйстве.

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